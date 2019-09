Die Bullen rüsten sich für den Ausbruch: Der Palladium-Chart zeigt, dass das Edelmetall in den vergangenen Monaten ein ansteigendes Dreieck ausgebildet hat, eine Formation, die in der Regel nach oben verlassen wird. Auf der Unterseite findet sich eine dreifache Unterstützung in Form des aus dem Spätsommer 2018 stammenden, mittelfristigen Aufwärtstrends, der kürzerfristigen Trendlinie seit Mai und, wichtiger noch, in Form der unter diesen beiden Trendlinien als „Sprungtuch“ verlaufenden 200-Tage-Linie. Diese drei Supportlinien bilden im Bereich 1.413 bis 1.446 US-Dollar eine solide wirkende Unterstützung, während das bullische Lager nach Höherem strebt:

Egal wie es kommt, das bullische Lager hat jetzt gute Karten