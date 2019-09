Donald Trump ist erkennbar angeschlagen, seine Umfragewerte sind so schlecht wie seit Amtsantritt nicht, vor allem Sorgen der Amerikaner um die Wirtschaft kratzen stark am „Sieger-Image“ des US-Präsidenten. Dabei wird die Abkühlung der US-Konjunktur direkt Trump zugeschrieben wegen des von ihm begonnnen Handelskriegs. Und daher ist es wohl auch kein Zufall, dass Trump den Ultra-Hardliner John Bolton gestern gefeuert hat! Was bedeutet das für die Märkte? Trump könnte nun einen weicheren Kurs fahren im Handelskrieg und in der Aussenpolitik insgesamt, um seine Chancen auf eine Wiederwahl im Jahr 2020 zu verbessern. Sein Fokus dürfte nun auf der Wirtschaft liegen, denn eine Rezession wäre der K.O. für den US-Präsidenten..

Das Video "Trump angeschlagen – bullisch?" sehen Sie hier..