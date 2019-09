Noch nicht vor allzu langer Zeit markierte der Palladiumpreis bei 1.614 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt und gab in der Folge ab dem zweiten Quartal 2018 auf den 200-Wochen-Durchschnitt um 1.267 US-Dollar nach. Damit testete Palladium zugleich sein 61,8 % Fibonacci-Minimalkorrekturziel und konnte sich nach einer mehrwöchigen Stabilisierungsphase in diesem Bereich erneut zur Oberseite lösen. Die Folge waren Kursgewinne bis knapp an die Jahreshochs, nur wenig später hat sich jedoch ein Abwärtstrend (bullische Flagge) zwischengeschoben und wurde Anfang August regelkonform auf der Oberseite aufgelöst. Seit Anfang dieses Monats macht sich im Bereich von 1.550 US-Dollar aber erneut eine Seitwärtsbewegung bemerkbar, die extrem angespannte Kursmuster aufweist und direkt vor einem Ausbruch zur Oberseite zu stehen scheint. Die Gelegenheit für spät entschlossene Anleger könnte kaum besser sein.

Kaufsignal aktiv, Ausbruch Voraus!