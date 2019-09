flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Dienstag via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,35 Prozent bei 12.268,71 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,14 Mrd. Euro. Die restlichen umsatzstarken europäischen Indizes gaben sich uneinheitlich. Abgaben waren in Mailand und Zürich zu verorten, leichte Kursgewinne in Paris und London, sowie ein stärkerer Ibex35 in Madrid, der mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 9.078,20 Punkten aus dem Handel ging. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Kursplus von 0,11 Prozent bei 3.498,99 Punkten. Die IAA öffnet die Pforten und die Automobilwerte stehen weiter im Fokus der Markteilnehmer. Die Pressetage im Rahmen der IAA offenbaren für die deutsche Automobilindustrie und auch Zuliefererindustrie einmal mehr die derzeitigen Probleme. Der Vorstandsvorsitzende (CEO) des Automobilzulieferers Continental - Elmar Degenhart - sieht sein Unternehmen aufgrund der schwachen Autokonjunktur und der nachlassenden Nachfrage nach herkömmlicher Verbrenner-Technologie einem Gegenwind ausgesetzt und sprach auch davon ,dass „betriebsbedingte Kündigungen als letztes Mittel nicht ausgeschlossen sind“. Degenhart gab sich eher pessimistisch. Dem Continental-CEO zufolge „befinden wir uns mitten in einer Krise“, bei der es „nicht hilft, Dinge schönzureden“. Die Aktie von Continental markierte am 09. Januar 2018 mit einem Kurs von 257,50 Euro ihr Rekordhoch und fiel seitdem bis zum 15. August 2019 auf ein Verlaufstief von 102,00 Euro. An der Wall Street gingen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 uneinheitlich aus dem Handel. Während der Dow Jones leicht zulegte, konnte sich der S&P500 nur mühsam im grünen Bereich halten. Der NASDAQ100 fiel um 0,23 Prozent zurück und schloss bei 7.814,74 Punkten. Das Event des Tages war die Präsentation des neuen iPhone11 von Apple, aber vor allem von AppleTV. Netflix bekommt definitiv große Konkurrenz und Apple diversifiziert sich Angeboten wie AppleTV schrittweise weg von der Abhängigkeit des iPhones.

Am Mittwoch stehen nicht besonders viele volkswirtschaftlichen Daten zur Marktbewertung an. Aus den USA werden um 13:0 Uhr zunächst die MBA-Hypothekenanträge ausgewiesen und um 14:30 Uhr folgen die US-Erzeugerpreise für den August. Um 16:00 Uhr werden die US-Lagerbestände des Großhandels für den Monat Juli publiziert und um 16:30 Uhr die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten ausgewiesen. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die Konzerne Aurora Cannabis /CA) und Oxford Industries (US) von ihren aktuellen Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendierten am Morgen mit Ausnahme der festlandchinesischen Bôrsen deutlich fester. Die US-Futures wiesen durchweg Kursgewinne auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.340 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag via Xetra mit einem Plus von 0,35 Prozent und 12.268,71 Punkten. Ausgehend vom übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten bis zum Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.309 und 12.656 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.095/11.748/11.468 und 11.187 Punkten in Betracht.





