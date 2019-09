FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Kursgewinnen in den USA und an den meisten asiatischen Börsen sind auch die Dax -Anleger zur Wochenmitte weiter optimistisch. Versöhnlichere Töne aus China im Handelsstreit mit den USA beruhigten, sagten Händler. Zudem hatte am Vortag US-Präsident Donald Trump seinen nationalen Sicherheitsberater John Bolton rausgeworfen, was laut Marktbeobachtern auf eine weniger harte Gangart der USA mit Ländern wie dem Iran schließen lassen könnte.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisiert rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart ein Plus von 0,44 Prozent auf 12 323 Punkte. Über diesem Stand hat sich der Dax seit Ende Juli nicht mehr gezeigt. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, dürfte am Mittwoch ebenfalls freundlich in den Handel starten.