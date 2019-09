Deren Absatz scheint sich zu lohnen. Immer mehr Vermögensmanager sind inzwischen auf den Zug aufgesprungen und bieten entsprechende Fondslösungen an. Dass der Markt für Themenfonds in Fahrt gekommen ist, zeigen unter anderem auch zwei Beobachtungen aus dem ersten Halbjahr 2019. Im März etwa verkündete Natixis Investment Managers die Gründung einer auf Themenfonds spezialisierten Investmentboutique unter dem Namen Thematics Asset Management. Das Pikante an der Neugründung: Zum Start war es der französischen Investmentboutique gelungen, gleich vier erfahrene Investmentexperten von Pictet abzuwerben. Um die Erweiterung von Know-how und Sachverstand geht es auch Credit Suisse Asset Management. Ende April gab die Gesellschaft bekannt, ein sogenanntes Thematic Equity Advisory Board ins Leben rufen zu wollen. Das mit Experten aus Wissenschaft und Industrie besetzte Beratergremium soll den Blick des Portfoliomanagements gezielt für neue investierbare Zukunftstechnologien öffnen.

Weder eine genaue und allgemein anerkannte Definition von Themenfonds noch eine trennscharfe Abgrenzung etwa gegenüber Branchenfonds sind bislang existent. Für Professor Dr. Henry Schäfer, Leiter der Abteilung Finanzwirtschaft and der Universität Stuttgart, zählen Themenfonds zur Gattung der nachhaltigen Geldanlagen (siehe Interview). Ihnen sei zu eigen, dass neben den üblichen Rendite- und Risikoüberlegungen auch nicht-finanzielle Risiken berücksichtigt werden. Entsprechend entspringen die Investmentthemen vornehmlich dem Umwelt- oder Sozialbereich. In der Investmentbranche hingegen geht man zumeist von einer weiter gefassten Begriffsbestimmung aus. Themenfonds investieren danach vor allem in die großen globalen Megatrends. „Dabei handelt es sich um transformatorische, weltweit gültige Entwicklungen, die das Leben und Wirtschaften der Menschen in fundamentaler Art und Weise bestimmen werden“, sagt Karen Kharmandarian, CIO von Thematics Asset Management. „Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auch auf die Finanz- und Investmentströme und werden damit zu einem wichtigen Einflussfaktor für die Kapitalmärkte. Die Auswahl der richtigen Themen kann daher für Investoren mit großen Chancen verbunden sein.“