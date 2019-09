Spekulationen um den Verkauf von ThyssenKrupps Aufzugssparte haben in den letzten Tagen bei der Aktie eine deutliche Erholungsbewegung angeschoben. Es ging seit Mitte August steil nach oben, unterstützt von charttechnischen Kaufsignalen. In dieser Zeit konnte der Aktienkurs von ThyssenKrupp von 9,25 Euro in der Spitze auf gestern erreichte 12,795 Euro zulegen. Erst gestern gab es das letzte der Kaufsignale mit einer Bestätigung des ...