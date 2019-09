Nach Strategieschwenk: Analyst erhöht Kursziel für Corvus Gold und hebt Kursziel an

In der vergangenen Woche gab Corvus Gold (2,37 CAD | 1,64 Euro; CA2210131058) einen gravierenden Strategieschwenk bekannt (mehr hier). Bisher wollte man die beiden Goldprojekte Mother Lode und North Bullfrog, die sich auf der gleichen Liegenschaft befinden und zusammen etwa 3,6 Mio. Unzen des Edelmetalls beherbergen, auch gemeinsam entwickeln. Nun aber plant man eine Aufspaltung. So will Corvus für beide Projekte im kommenden Jahr jeweils eine eigene Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) veröffentlichen. Mit diesem Stand Alone-Ansatz will man schneller und kostengünstiger in Produktion kommen, manche Marktbeobachter sprechen von lediglich 12 bis 18 Monaten. Die Meldung ging am vergangenen Donnerstag unter, denn da musste Gold den höchsten Tagesverlust seit sechs Jahren verkraften. Insofern handelt es sich um ein unglückliches Timing.

KIhle bestätigt „Kaufen“-Votum: Kursziel 6,90 Dollar!

Dennoch dürfte der Ansatz unseres Erachtens richtig sein. Denn nun will Corvus erst North Bullfrog mit wenig Kapital – manche sprechen von weniger als 100 Mio. CAD – in Produktion bringen und als Tagebauprojekt per Heap Leach-Verfahren betreiben. Zum anderen könnte man aus dem Cashflow dann auch den Minenbau auf Mother Lode finanzieren, ohne die Aktionäre zu sehr zu verwässern. Das klingt clever, und auch die Analysten scheinen das so zu sehen. So bestätigte Analyst Heiko Ihle von H.C. Wainwright sein Buy-Rating für die Corvus-Aktie mit einem Kursziel von 6,90 CAD (zur Studie). Ihle glaubt, dass eine neue Wirtschaftlichkeitsstudie mit einer größeren Ressource und einer besseren Metallurgie das Unternehmen noch attraktiver macht. Als mögliche Übernehmer sieht der Analyst neben Großaktionär AngloGold Ashanti auch Kinross Gold, Coeur Mining sowie Barrick Gold. Wir würden zumindest Coeur ausschließen, da deren Finanzsituation weiter zu wünschen übrig lässt. Barrick wiederum bastelt derzeit noch am JV „Nevada Gold Mines“ mit Newmont Goldcorp. Das wiederum wäre ein sehr realistischer Aufkäufer.