Dies ist nun schon die zweite große Akquisition seitens Nabis im amerikanischen Bundesstaat Arizona. Diese Akquise untermauert die dynamische Wachstumsstrategie der aufstrebenden Cannabis-Investmentgesellschaft mit einem starken Fokus auf margenstarke Beteiligungen.

Die 44.000 Quadratfuss große Anbau-und Verarbeitungsanlage befindet sich auf einem 2,5 acres großen Grundstück in der Stadt Verde Valley. Die neue Produktionsanlage wird einen wichtigen strategischen Stellenwert bei der Expansionsstrategie von Nabis in Arizona einnehmen.



Sowohl das Bestätigungsschreiben für die Zonierung als auch die Geschäftslizenz für den Cannabisanbau in der Stadt Camp Verde sind mit dem Verkauf gesichert. Nabis ist derzeit dabei, die Übertragung von Lizenzen abzuschließen.



"Wir freuen uns sehr, mit dem Kauf der Anlage in Camp Verde unsere Wachstumsstrategie in Arizona voranzutreiben, um die Anbau- und Produktionsaktivitäten auf das nächste Jahr auszudehnen", sagte Shay Shnet, CEO und Director von Nabis. „Unser neuer Hub, der strategisch günstig im Südwesten gelegen ist, wird unter Berücksichtigung der Best Practices für die Produktion nach höchsten Standards konzipiert. Mit dem Abschluss dieser Investition arbeiten wir im Rahmen unserer US-amerikanischen Cannabisstrategie weiter daran, unsere Präsenz in den US-amerikanischen Bundesstaaten auszubauen, in denen es nur begrenzte Lizenzen gibt. “

Das Unternehmen veröffentlichte bereits am 21.08.2019 einen sehr ausführlichen Aktionärsbericht zu den Aktivitäten bei den Projekten. Die Pressemeldung mit dem kompletten Aktionärsbericht können Sie hier einsehen:

In kürzester Zeit war es dem Management möglich, wichtige Vereinbarungen über erhebliche Investitionen in den Bundesländern Arizona, Kalifornien, Washington sowie Michigan auf den Weg zu bringen.

Im Juli haben wir über unseren Musterdepotwert die Nabis Holdings Inc. erstmals ausführlich berichtet. Die kanadische Investmentgesellschaft konzentriert sich darauf, in qualitativ hochwertige Cash-Flow generierende und strategische Vermögenswerte in verschiedenen Bereichen des Cannabissektors zu investieren, dabei vor allem in US-Bundesstaaten, in denen es begrenzte Cannabislizenzen gibt - mit einem Fahrplan für eine globale Expansion.