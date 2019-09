Die zusätzliche, kalkulierte Abwertung des Yuan seitens Chinas ist ein klarer Warnschuss in Richtung USA - die Währung wird zur Waffe.

Der Handelsstreit ging mit den jüngsten Zollerhebungen in eine neue Runde. Die zusätzliche, kalkulierte Abwertung des Yuan seitens Chinas ist ein klarer Warnschuss in Richtung USA, die Währung wird zur Waffe. Was dies für das Fonds-Management bedeutet, erläutert Frank Borchers:

Sehen Sie hier das Video "Vom Handelsstreit zum Währungskrieg?".





Finden SieInformationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von ETHENEA.