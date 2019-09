Südkorea ist für Delivery Hero ein wichtiger Markt. In der Umsatzstatistik liegt das asiatische Land auf dem zweiten Platz. Daher ist jede Entwicklung in der dortigen Branche für den Essenslieferanten wichtig.Gestern wird bekannt, dass sich Uber mit seinem Lieferdienst UberEats vom südkoreanischen Markt zurückziehen wird. Ein Grund wird nicht genannt. In anderen Ländern hatte sich dieser Uber-Dienst erfolgreich etabliert. ...