Laut einer Sektorstudie des Brokers Canaccord, entstanden in Massachusetts zwei Jahre nachdem die Wähler bei den Wahlen 2016 Freizeitmarihuana genehmigt hatten die ersten Unternehmen in dem Sektor. Dies war fünf Monate später als ursprünglich erwartet. Nach Branchenschätzungen von BDS Analytics lag der Gesamtumsatz in Massachusetts 2018 bei ca. 221 Mio. US-Dollar und damit um ca. 31% unter den früheren Schätzungen von 377 Mio. US-Dollar.

Die Verzögerungen beim ersten Rollout im vergangenen Jahr wurden auf den Mangel an lizenzierten unabhängigen Prüflabors sowie auf bürokratischen Gegenwind sowohl auf staatlicher als auch auf kommunaler Ebene zurückgeführt. Gemäß dem Gesetz für Freizeit-Cannabis müssen die Gastgemeinden die geplante Operation unterschreiben, bevor eine Lizenz erteilt werden kann. Zusätzlich kann die Gemeinde eine lokale Steuer von 3% auf die Bruttoeinnahmen erheben und eine Gebühr für die Auswirkungen auf die Gemeinde aushandeln, die bis zu zusätzlichen 3% der Bruttoeinnahmen beträgt. Nach Angaben der staatlichen Cannabis Control Commission, einschließlich der Testlabors, gibt es nun insgesamt 23 operativ zugelassene Einrichtungen in Massachusetts (in elf Unternehmen).