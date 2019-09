In den letzten Handelstagen hat sich eine veritable Erholungsbewegung installiert, die den Wert mittlerweile an einen wichtigen Kursbereich herangeführt hat. Nun muss der nächste Schritt gelingen…

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 27.08. bot sich ein ambivalentes Bild. Die Aktie setzte damals auf ihre Unterstützung bei 45,0 US-Dollar auf und sah sich einer Weichenstellung gegenüber. Entsprechend hieß es damals u.a. „[…] Aktuell hat die Intel-Aktie die nicht minder wichtige Unterstützung von 45,0 US-Dollar erreicht. Damit besteht nun zum einen die Möglichkeit, dass die 45,0 US-Dollar als Basis für einen neuerlichen Versuch genutzt werden könnten, um die 47,5 US-Dollar nochmals anzugreifen. Zum anderen muss natürlich auch die Möglichkeit thematisiert werden, dass es für die Aktie noch eine Etage tiefer - also in Richtung 42,5 US-Dollar - gehen könnte… In der aktuellen Gemengelage fällt es schwer, ein präferiertes Szenario zu skizzieren… Die Chancen stehen 50:50.“



Relativ zügig klärte sich das Chartbild. Die Aktie steuerte auf die 47,5 US-Dollar zu, übersprang sie und generierte damit ein wichtiges Kaufsignal. Das bullische Kreuzen der 200-Tage-Linie sowie der Ausbruch über die 50,0 US-Dollar erhöhte die Relevanz der Erholung. Aktuell steuert die Aktie auf die eminent wichtige Zone um 52,5 US-Dollar zu. In diesem Bereich liegt u.a. das markante Juli-Hoch. Eine Fortsetzung der Bewegung über die 52,5 US-Dollar hinweg, könnte frische Kräfte freisetzen und noch einmal den Widerstandsbereich um 55,0 US-Dollar oder gar das April-Hoch bei knapp 59,0 US-Dollar in den Fokus rücken. Aber, noch ist nichts gewonnen! Die Gefahr von Gewinnmitnahmen besteht mit Blick auf das exponierte Kursniveau. Idealerweise spielen sich diese oberhalb der 50,0 US-Dollar ab… Sollte es jedoch zu einem Rücksetzer unter die 47,5 US-Dollar kommen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich. Noch hat die Aktie das Momentum aber auf ihrer Seite…