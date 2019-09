Der September ist für Brent C.O. bislang ein guter Börsenmonat. Das Erholungsszenario manifestiert(e) sich zusehends, doch nun steht eine wichtige Weichenstellung an, denn Brent C.O. ist in den Bereich seiner 200-Tage-Linie vorgedrungen. Sollte es dem Ölpreis nun auch noch gelingen, diese Linie bullisch zu kreuzen, wäre das als eine weitere Bestätigung des Erholungsszenarios zu bewerten.



Der Ölpreis profitierte zuletzt von einer vermeintlichen Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China zu bewerten. Beide Parteien wollen offenkundig zeitnah Gespräche. Zudem schlägt sich die aktuelle Entwicklung der US-Rohöllagerbestände nieder. Zuletzt wurde ein kräftiger Bestandsabbau für die Woche zum 30.08. vermeldet. Noch heute gibt es die frischen Daten der EIA für die Woche zum 06.09. Allerdings gilt es weiterhin, die Entwicklung der US-Rohölproduktion im Auge zu behalten. Mit 12,4 Mio. bpd für die Woche zum 30.08. bewegte sich deren Niveau zuletzt nur knapp unterhalb des Jahreshochs von 12,5 Mio. bpd für die Woche zum 23.08.

Aus charttechnischer Sicht gelang Brent C.O. mit dem Ausbruch über die massive Widerstandszone 60,0 / 61,5 US-Dollar ein wichtiger Teilerfolg. Nun muss der Ölpreis aber nachlegen und die 200-Tage-Linie „entern“. Gelingt dieses, könnte es durchaus noch einmal bis in den Bereich von 67,7 US-Dollar gehen. Diesem Bereich vorgelagert liegt bei 65,0 US-Dollar noch ein zu beachtender Widerstand. Auf der Unterseite gilt es unter allen Umständen, einen Rutsch unter die 60,0 US-Dollar zu verhindern.