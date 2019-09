Ölpreise erholen sich nach Kursrutsch

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch einen Teil des Kursrutsches vom Vortag wettgemacht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 62,85 US-Dollar. Das waren 47 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 53 Cent auf 57,93 Dollar.

Meldungen über einen Rückgang der Ölreserven in den USA sorgten zur Wochenmitte für Preisauftrieb. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 7,23 Millionen Barrel verzeichnet hat.