Masterflex strebt höhere Profitabilität an

Masterflex will seine Profitabilität nachhaltig steigern. Helfen soll dabei das Programm „Back to Double Digit“. Man will wieder eine operative EBIT-Marge im zweistelligen Bereich erwirtschaften. Das operative EBIT soll von 6,3 Millionen Euro (2018) auf 10,5 Millionen Euro (2023) ansteigen. Das neue Programm soll dazu einen Beitrag von 2,5 Millionen Euro liefern.Für das laufende Jahr rechnet Masterflex mit einem Umsatz von ...