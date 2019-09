NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street dürften die Anleger auch zur Wochenmitte erst einmal weiter abwarten. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn lediglich minimal höher auf 26 922 Punkte.

Die Anleger hatten zuletzt bereits zögerlicher agiert als in den beiden Vorwochen. Mit Spannung wird auf die geldpolitischen Entscheidungen in Europa am Donnerstag und in den USA in der kommenden Woche geblickt. Die Erwartungen an die Währungshüter gelten auf beiden Seiten des Atlantiks mittlerweile als recht hoch, was die Gefahr von Enttäuschungen mit sich bringt.