Borussia Dortmund will seinen Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende zahlen. Geplant ist die Ausschüttung von 0,06 Euro je Aktie. Die Ausschüttungssumme liegt bei rund 5,52 Millionen. Da der Bilanzgewinn bei 25,84 Millionen Euro lag, werden die weiteren 20,32 Millionen Euro in andere Gewinnrücklagen eingestellt. Die Hauptversammlung des BVB muss über den Dividendenvorschlag am 25. November ...