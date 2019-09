NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street zeigt am Mittwoch vor den anstehenden Notenbankentscheidungen weiter keine Schwäche. Der Dow Jones Industrial hielt sich in den Anfangsminuten zuerst nahe der Gewinnschwelle auf, setzte sich zuletzt aber leicht mit 0,17 Prozent ins Plus ab auf 26 954,92 Punkten. Der Leitindex knüpft damit vorerst an seine Serie von zuletzt fünf freundlichen Handelstagen an.

Nach einer zweiwöchigen Rally sind die Anleger in den vergangenen Tagen aber deutlich vorsichtiger geworden. Mit Spannung wird auf die Notenbank-Entscheidungen in Europa am Donnerstag und in den USA in der kommenden Woche geblickt. Die Erwartungen an geldpolitische Lockerungen auf beiden Seiten des Atlantiks gelten mittlerweile als recht hoch, was die Gefahr von Enttäuschungen mit sich bringt. Bei der EZB sind die Zweifel an einem umfassenden Maßnahmenpaket zuletzt gewachsen.

Weitere New Yorker Indizes standen zuletzt ebenfalls leicht im Plus: Der marktbreite S&P 500 legte 0,14 Prozent auf 2983,60 Punkte zu, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,31 Prozent auf 7838,66 Zähler stieg. Im Mittelpunkt stand dort die Nachlese davon, dass Apple am Vortag neue Geräte vorgestellt hatte./tih/stk