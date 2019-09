BITCOIN-VOLATILITÄT AUF 4-MONATSTIEF

Volatilität im Bitcoin auf tiefsten Stand seit 4 Monaten gesunken. Bitcoin-Kurs kämpft um die 10.000 US-Dollar Marke.

Entscheidende Tage stehen der weltgrößten Kryptowährung bevor. Am 23. September wird Bakkt seine physische Bitcoin-Futures-Börse starten. Speziell institutionelle Anleger eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten, in Bitcoins zu investieren. Mit Spannung blickt die Krypto-Welt auf den 13. und 18. Oktober. An diesen Tagen wird sich entscheiden, ob die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) die Zulassung von börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Funds - ETF) auf Basis von Bitcoins genehmigt. Eine Zulassung könnte ein Kursfeuerwerk auslösen. Momentan ist der Bitcoin-Kurs aber von einem Feuerwerk meilenweit entfernt. Die Volatilität der digitalen Währung ist auf den tiefsten Niveau seit vier Monaten gesunken. Seit Mitte August handelt Bitcoin in einer Spanne zwischen 9.200 US-Dollar und 11.000 US-Dollar. Die Seitwärtsbewegung könnte auch in den nächsten Tagen anhalten. Einige Marktteilnehmer werten die geringe Schwankungsbreite als gutes Zeichen im Zusammenhang mit einer zunehmenden Stabilität der Kryptowährung. Aktuell kämpft der Bitcoin-Kurs mit der 10.000 US-Dollar Marke. Gegen 17:30 Uhr MESZ notiert die digitale Währung knapp darunter bei 9.988 US-Dollar.

