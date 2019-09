Deutsche Telekom Aktie: Diese Unterstützung muss halten, sonst …

Anzeige

Die Aktie der Deutschen Telekom konnte am 2. September auf ein Hoch bei 15,36 Euro ansteigen und ging anschließend in eine Korrektur über. Diese entwickelt sich in Form einer bullischen Flagge, was grundsätzlich positiv zu werten ist. Allerdings hat die Flagge nun die 50-Tagelinie bei 14,98 Euro erreicht und es ist aus Sicht der Käufer wichtig, dass der gleitende Durchschnitt ... Weiterlesen