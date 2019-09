Endet dieser Tag erneut positiv, wäre dies der 7. Tag in Folge. Was aber augenscheinlich den DAX an einer weiteren größeren Aufwärtsbewegung hindern kann, ist der Widerstandsbereich, der nun angelaufen wird. Dieser verläuft um die 12.500 Punkte-Marke. Die Oberkante ist bei 12.575 Punkte vorzufinden. Geht es auch hier nachhaltig drüber, steht tatsächlich das übergeordnete Kursziel bei 13.000 Punkten.