DAX – Ganz stark! Auch am sechsten Handelstag in Folge setzte der deutsche Leitindex seine Kletterpartie fort – und touchierte dabei eine weitere entscheidende Barriere! Denn im Top schoben sich die Kurse bis auf 12.394 Punkte! Damit stießen die Notierungen bereits ins Zentrum der massiven Widerstandszone vor, die bei 12.350 Zählern beginnt und sich, über die 12.400er-Marke hinweg, bis in den Bereich um 12.450 Punkte erstreckt. Das bedeutet: Kann der Index heute an die Aufwärtsbewegung der vorangegangenen Sitzungen anknüpfen (wonach es mit Blick auf die Annäherung im Zollstreit und die damit verbundene starke Vorbörse schon mal aussieht), bestehen gute Chancen auf einen Ausbruch aus dem markanten Bremsbereich! Dabei würde sich oberhalb von 12.450 Punkten Platz für einen Sprint an das amtierende Jahreshoch bei 12.656 Zählern eröffnen; gelingt der Sprung auf eine neue Jahresbestmarke, wäre sogar Luft bis an die nächsten Hürden bei 12.800 bzw. 13.000 Punkten! Dabei gilt für die Unterseite: Nach den starken Kursanstiegen – seit dem Augusttief legten die deutschen Blue Chips 10% zu – wächst die Gefahr eines trendbestätigenden Rücksetzers mit jedem weiteren Gewinntag. Ungeachtet des EZB-Leitzinsentscheids am frühen Nachmittag bietet sich dabei jetzt das Kurslevel bei 12.310/12.300 als erster Halt an, darunter folgt die Unterstützung bei 12.200/12.189 Punkten. Erst wenn auch diese Haltelinie durchbrochen wird, müsste noch einmal mit einem Test der runden 12.000er-Schwelle gerechnet werden. Wichtig zu wissen: Exakt bei 12.000 Zählern verläuft die obere Kante des offenen Gaps aus der Vorwoche, das erst bei 11.957 vollständig geschlossen wäre!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG ST83YF DAX 11.242,97 9,48 0,01 endlos 13,11 € / 13,12 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC7ECK DAX 13.634,69 9,0196 0,01 endlos 13,76 € / 13,77 € Direkt handeln

Infineon – Der nächste Wurf! Respekt, Infineon! Mit einem Kurssprung von 3,09% katapultierten sich die Papiere an die Spitze des DAX-Tableaus und gleichzeitig auch über die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 17,78 Euro verläuft! Damit hat Infineon die Augustdelle komplett ausgebügelt und nun alle Trümpfe in der Hand, mit einem Sprung über die 18er-Marke (auf Schlusskursbasis, intraday konnte die Hürde gestern bereits überwunden werden) bzw. über das Julihoch bei 18,23 Euro neue Long-Signale auszulösen. Dabei stellen sich die nächsten Kursziele jetzt auf die alte Schiebezone zwischen 19 und 20 Euro, darüber wäre dann Platz bis an die 21er-Schwelle und das Jahreshoch bei 21,62 Euro, das aus dem April stammt. Nach unten stützt dabei nun vor allem die 17er-Marke, die sich auch für ein mögliches Pullback anbietet. Eintrüben würde sich das Chartbild erst wieder unterhalb der Haltestellen bei 16 bzw. 15 Euro!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG SR3VJR Infineon Technologies AG 14,8189 5,5113 1,00 endlos 3,18 € / 3,26 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT ST9KXG Infineon Technologies AG 21,6505 4,7409 1,00 endlos 3,71 € / 3,79 € Direkt handeln

Apple – Next Big Thing? Eines muss man Apple lassen: Den Namen als Kultunternehmen tragen die Kalifornier auch knapp acht Jahre nach dem Tod von Mastermind Steve Jobs zu Recht. Denn das mediale Interesse an der Keynote am Dienstag in Cupertino war gewaltig – und die große Frage, wie die Anleger auf die neuesten Modelle von iPhone & Co. reagieren würde, konnte gestern mit einem klaren „Enthusiastisch!“ beantwortet werden. Per Gap ging es für die Aktie über die 220er-Schwelle und auf ein neues Jahreshoch bei 223,71 USD – nächstes Kursziel: Allzeithoch! Auf der Unterseite sollte dabei auf die offene Kurslücke im Chart geachtet werden, die zwischen 217,73 und 216,78 USD klafft und im Zuge eines Pullbacks geschlossen werden könnte. Darunter sichert der Bereich um 214 USD die Notierungen ab, gefolgt von der markanten Haltelinie bei 210 USD.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG SR2CER Apple Inc. 191,1876 6,9118 0,10 endlos 2,92 € / 2,93 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT ST9UZX Apple Inc. 256,9212 6,4267 0,10 endlos 3,14 € / 3,15 € Direkt handeln

Henkel Vz – Abgedreht! Von den Gewinnern kommen wir jetzt zu den Verlierern, und dazu zählten im DAX gestern die Vorzugsaktien von Henkel, die sich mit dem letzten Platz unter den deutschen Top 30 begnügen mussten. Angesichts der jüngsten Kursgewinne – vom Augusttief ging es für die Papiere rund 16% nach oben – kann das moderate Minus von 0,8% aber verschmerzt werden, zumal die Notierungen jetzt vor einer überaus wichtigen Barriere stehen: Sobald der Ausbruch über die 96er-Marke gelingt – an der die Kurse gerade noch einmal nach unten abgedreht sind – wäre ein neues Jahreshoch (bislang: 97,38 Euro) zum Greifen nah! Danach ist Platz bis an die 100er-Barriere, wobei darüber bereits das 2018er-Novemberhoch bei 104,10 Euro wartet! Nach unten sind die Papiere dabei durch die massive Haltezone zwischen 94 und 92 Euro abgesichert, erst darunter müsste über einen Test der runden 90er-Barriere und/oder des GD200 bei 89,82 Euro nachgedacht werden!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR2AQL Henkel AG & Co. KGaA Vz 82,57 6,0002 0,10 endlos 1,52 € / 1,57 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC7SW4 Henkel AG & Co. KGaA Vz 108,93 4,5953 0,10 endlos 2,00 € / 2,05 € Direkt handeln

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. 12.9.2019 Die Trading Idee des Tages wird von prime-quants.de vorgestellt.