Der Erfolgslauf der deutschen Autoindustrie hat nach über zehn Jahren Wachstum sein Ende gefunden. Auch Continental musste im Zuge einer Gewinnwarnung Ende Juli über den beträchtlichen Rückgang bei Umsatz, Gewinn und Cashflow informieren. Vor allem das fehlende Wachstum in China macht der Industrie zu schaffen. Die Situation ist deshalb so angespannt, weil riesige Wachstumschancen in der Elektromobilität und dem Autonomen Fahren Investitionen erfordern und gleichzeitig auf sinkende Umsätze in etablierten Sektoren reagiert werden muss (wie z.B. Dieselmotoren).

Dementsprechend präsentiert sich der Chart von Continental. Der lange Wachstumspfad seit 2010 findet Ende Juni 2018 sein jähes Ende und mündete in einem Abwärtsmomentum, das in einem Zeitraum von 6 Monaten den Kurs von 210 Euro auf 118 Euro nahezu halbierte. Seit Januar 2019 wurde dieses Abwärtsmomentum durch eine kurze Gegenbewegung unterbrochen, um ab Anfang Mai 2019 wieder nach unten zu sinken.

Trotzdem sind aktuell am Markt Werte wie Continental wieder gefragt und die Marktakteure haben den Kurs um 22 % bis zur Marke von 126 Euro nach oben getrieben. Die lange Abwärtsphase hat den Wert verbilligt und vieles Negative bereits eingepreist. Darüber hinaus ist der Kurs aus dem Abwärtstrendkanal ausgebrochen (wenn auch nicht signifikant). Vieles spricht also trotzdem für eine mittelfristige Long-Strategie. Der Kurs findet bei 131 Euro einen Widerstand. Sehr interessant wird es beim Überwinden dieser Marke, weil sie den Weg bis zum mittelfristigen Ziel von 150 Euro freigibt. Unterstützt wird der Wert bei 121 und bei 117 Euro.