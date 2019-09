Kann die Apple-Aktie nach der Präsentation der neuen Produkte ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Nach dem heftigen Kursrutsch im zweiten Halbjahr 2019 auf bis zu 142 USD konnte sich die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) bis Mitte Mai 2019 wieder auf 211 USD hocharbeiten. Nach einem neuerlichen Kursrutsch auf 175 USD legte die Apple-Aktie seit Anfang Juni 2019 wieder stark zu. Nach der Präsentation der neuen iPhones mit verbesserten Kameras zu relativ günstigen Preisen legte die Aktie des sich immer mehr zum Dienstleistungsunternehmen wandelnden Technologiekonzerns um mehr als drei Prozent zu.

Kann die Aktie, die in einer neuen Analyse von Morgan Stanley mit einem Kursziel von 247 USD zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten Wochen zumindest das alte Allzeithoch bei 233 USD erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.