flatex Morning-news DAX update

Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik schlossen am Donnerstag mehrheitlich in der Gewinnzone. Der japanische Nikkei225 gewann 0,75 Prozent auf 21.759,61 Punkte hinzu, während die Leitindizes Hang Seng in Hongkong und STI in Singapur etwas schwächelten. Die US-Futures notieren seit der asiatischen Handelszeit durchweg im grünen Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.399,40 Punkten. Im Zentrum des Anlegerinteresses steht heute der EZB-Zinsentscheid um 13:45 Uhr und die EZB-Pressekonferenz um 14:30 Uhr.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit einem Plus von 0,74 Prozent und 12.359,07 Punkten. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum übergeordneten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.656 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.814/13.219 und 13.597 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.938/11.547 und 11.062 Punkten in Betracht.





flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...