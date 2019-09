Kibaran Resources Limited (ASX: KNL; FRA: FMK) meldet weitere Fortschritte auf dem Weg zu einer Darlehensfinanzierung für das Epanko Graphit-Projekt in Tansania. Insgesamt erwartet Kibaran, dass bis zu US$ 60 Mio. der erforderlichen Mittel durch Darlehen gedeckt werden können.

Kibaran müsste dann noch rund weitere US$ 30 Mio. in Form von Eigenkapital aufbringen, um Epanko in Produktion zu bringen. Das Epanko-Projekt gehört zu den wenigen Bergbauprojekten in Afrika, die die strengen Anforderungen der Weltbankgruppe, die so genannten Äquatorprinzipien, erfüllen. Dazu zählen neben der geprüften Wirtschaftlichkeit vor allem Aspekte hinsichtlich Umwelt, Gesundheit, sozialer Verträglichkeit und Sicherheit. Laut Machbarkeitsstudie würde das Epanko-Projekt in den ersten 20 Betriebsjahren mittelbar einen Beitrag von über US$ 1 Mrd. für die tansanische Wirtschaft erwirtschaften, wobei die Möglichkeit besteht, die Betriebsdauer auf 40 Jahre zu verlängern.