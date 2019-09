PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die euphorische Stimmung an den europäischen Börsen hat am Donnerstag vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas nachgelassen. Die Gewinne im EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone bröckelten am späten Vormittag etwas ab, das Plus belief sich zuletzt auf 0,15 Prozent auf 3521,95 Punkte knapp über dem Tagestief.

Die Erwartungen an weitere geldpolitische Lockerungen der EZB sind hoch, entsprechend groß ist das Enttäuschungspotenzial. Als sicher gilt eine Senkung des Satzes für Bankeinlagen. Unsicherheit gibt es aber in der Frage einer möglichen Wiederaufnahme der Anleihekäufe durch die Notenbank.