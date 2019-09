NEU! TURBOS AUF PROSUS N.V.

Die Société Générale hat ab sofort auch Turbos auf die Aktie Prosus N.V. im Angebot. Aktuell finden Sie bei uns Mini-Futures Long, das Angebot wird jedoch laufend erweitert. Bei einem Turbo handelt es sich um Hebelprodukt, bei dem der Anleger überproportional an der positiven und negativen Wertentwicklung des Basiswertes beteiligt ist. Mit diesem Hebelprodukt können Anleger auf steigende (Mini Future Long) oder fallende (Mini Future Short) Kurse setzen. Insgesamt stehen nun sechs Knock Out-Produkte auf Prosus zur Auswahl.

Prosus N.V. ist eine globale Konsumenten-Internetgruppe, die auf einer Vielzahl von Plattformen in verschiedenen Regionen tätig ist. Als einer der größten Technologieinvestoren der Welt will das Unternehmen hauptsächlich in wachstumsstarke Märkte investieren. Der südafrikanische Medienkonzern Naspers hält mit 73 Prozent mehrheitlich Anteile an Prosus. Die Produkte und Dienstleistungen der Prosus-Gruppe werden von mehr als 1,5 Milliarden Menschen in 89 Märkten genutzt. Am 11. September 2019 wurden die Stammaktien von Prosus an der Euronext in Amsterdam und als Zweitnotierung an der Johannesburg Stock Exchange gelistet. Bei der Börse in Amsterdam wurde die Aktie mit einem Eröffnungskurs von 76,00 Euro gehandelt und lag damit rund 29 Prozent über dem Referenzpreis von 58,70 Euro. Prosus ist mit einer Marktkapitalisierung von 120,53 Milliarden Euro schlagartig zum wertvollsten in den Niederlanden notierten Unternehmen geworden. Die Mutter Naspers will mit dem Börsengang von Prosus bei internationalen Investoren mehr Aufmerksamkeit erlangen.

Steigende Kurse auf Prosus N.V. lassen sich mit einem Mini Future Long (WKN SR4GWM) umsetzen. Das Produkt weist ein Stopp-Loss-Level von EUR 55,00 auf. Aktuell beträgt der Abstand zu dieser Schwelle rund 25%. Überschreitet der Basiswert die KO-Schwelle, wird der Mini-Future fällig und die Differenz zwischen Basispreis und dem Stopp-Loss-Level, bereinigt um das Bezugsverhältnis (0,10), ausgezahlt. Der Basispreis beträgt heute EUR 51,16. Bei Ausübung des Optionsrechts entspricht der Rückzahlungsbetrag der Differenz aus Kurs des Basiswertes und dem Basispreis, bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10.

