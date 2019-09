Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Zentralbank (EZB) senkt den Einlagezinssatz von -0,4 auf -0,5 Prozent. Der Leitzins bleibt unverändert bei 0,0 Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.