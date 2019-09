Es ist gerade einmal einen knappen Monat her, dass der Euro das Britische Pfund vor sich her trieb und mit dem Ausbruch über die 0,93 GBP-Marke einen weiteren wichtigen Erfolg feiern konnte. Selbst eine Fortsetzung der Bewegung bis zur Parität schien nicht mehr gänzlich ausgeschlossen. Doch es kam anders. Der Euro befand sich bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am 27.08. im Konsolidierungsmodus. Mittlerweile ist daraus eine handfeste Korrektur geworden.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Der Euro ist in Richtung der Zone 0,91 / 0,90 GBP abgetaucht bzw. bereits darin eingetaucht. Damit ist aus unserer Sicht das erste Bewegungsziel der Konsolidierung abgehakt. Ob es dem Euro aber gelingen wird, das Ruder kurzfristig wieder herumzureißen, bleibt abzuwarten. Der Rücksetzer konnte ansprechende Bewegungsdynamik entwickeln, sodass auch eine Ausdehnung der Bewegung auf 0,88 GBP nicht ausgeschlossen ist. Hier sehen wir die zentrale Unterstützung für den Euro. Sollte es unter die 0,88 GBP gehen, muss eine Neubewertung erfolgen. Kurzum: Die Luft ist aus Euro-Sicht erst einmal raus.“



Der Euro ist zwischenzeitlich gehörig in Bedrängnis geraten. Die Erwartung, dass die 0,91 / 0,90 GBP möglicherweise halten würden, bestätigte sich nicht. Sang- und klanglos tauchte der Euro darunter ab. Vergleichsweise robuste britische Konjunkturdaten und die Politik der EZB hielten und halten den Druck auf den Euro aufrecht. Die aktuelle Entscheidung der EZB, den für Banken wichtigen Einlagezins von -0,4 Prozent auf -0,5 Prozent zu senken, dürfte den Euro weiter schwächen. Aus charttechnischer Sicht droht nun auch ein massives Verkaufssignal, sollte der Bereich von 0,89 GBP signifikant unterschritten werden.

Kurzum: Aktuell hat das Britische Pfund die Oberhand. Kommt es zum Bruch der Unterstützung von 0,89 GBP, muss mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Eine Fortsetzung der Korrektur bis in den Bereich von 0,88 oder gar 0,868 GBP wäre dann durchaus möglich. Aufgrund des überverkauften Stadiums der Korrekturbewegung ist allerdings auch mit Erholungsversuchen des Euro zu rechnen. Charttechnische Relevanz erlangen diese aber erst, wenn sie über die 0,91 GBP führen sollten.