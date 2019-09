Vertikale Gärten

Für Ästheten, Klimabewahrer und Naturverbundene

„Es grünt so grün, wenn Spaniens Blumen blühen“ – dieser Songtext aus dem Musical My Fair Lady muss in diesem Blogbeitrag korrigiert werden: In Frankfurt wird es in zwei Jahren an der Fassade des Wohnhochhauses EDEN so grün wie nirgends sonst auf der Welt grünen. Und zwar in Form von vertikalen Gärten.

Aber ganz von vorne - was sind überhaupt diese vertikalen Gärten, die zumindest unter Architekten, Immobilienspezialisten und Umweltexperten in aller Munde sind und wie funktioniert die Installation und Instandhaltung?