NEW YORK (dpa-AFX) - Nach neuen geldpolitischen Lockerungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und einer weiteren Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China befindet sich die Wall Street am Donnerstag auf Kurs zu ihrem siebten Gewinntag in Folge.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,25 Prozent höher auf 27 204 Punkte. Damit rückt das Rekordhoch bei fast 27 399 Zählern aus dem Juli allmählich näher. Die markttechnischen Signale des Leitindex seien alle positiv, konstatierten die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index Radar.