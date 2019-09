Ekosem-Agrar hat in Russland das Vertriebsnetz für die Milchprodukte-Eigenmarke EkoNiva deutlich ausgebaut. Die Zahl der Verkaufsstellen wurde in drei Monaten von rund 200 auf über 2.000 ausgebaut, teilt das in Russland operativ aktive Landwirtschaftsunternehmen am Donnerstag mit. „Insgesamt werden mittlerweile 11 Supermarktketten im Großraum Moskau und in den Regionen Kaluga, Woronesch und Lipetsk sowie mehrere Gastronomiepartner ...