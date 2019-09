Auf dem CEO-Posten von Curasan steht ein personeller Wechsel an. Die Berliner Gesellschaft beruft Torben Sorensen als CEO in den Vorstand. Der 54-jährige Däne gelte als Turn-Around-Spezialist in High-Tech-Unternehmen, heißt es aus dem Unternehmen. Branchenerfahrung hat der Manager bereits in Schweden bei einem Dental Med-Tech-Unternehmen gesammelt.„Torben Sorensen tritt die Nachfolge von Michael Schlenk an, dessen Vertrag zum 30. ...