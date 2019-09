Wacker Chemie steigt bei britischer Nexeon ein

Wacker Chemie steigt bei einem britischen Unternehmen ein: Der Münchener Konzern kauft 25 Prozent der Anteile an der Nexeon Ltd. Das Unternehmen arbeitet im Bereich der Batteriematerialien. Angaben zum Kaufpreis der Beteiligung macht Wacker Chemie am Donnerstag nicht. Es sei Stillschweigen zwischen den Beteiligten vereinbart worden, heißt es hier von Seiten der Gesellschaft.Zwischen Wacker Chemie und Nexeon gab es bereits zu ...