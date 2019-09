Die Marinomed Aktie wird von den Anlysten der österreichische Erste Bank weiterhin zum Kauf empfohlen. Für den Biotech-Wert gibt es von den Analysten ein unverändertes „Buy” als Einstufung. Zugleich wird aber das Kursziel nach oben gesetzt: Lag die Marke für Marinomeds Aktienkurs vorher bei 130 Euro, so nennt die Erste Bank in ihrer aktuellen Analyse eine Zielmarke von 133 Euro. Derweil liegt die Marinomed Aktie an der ...