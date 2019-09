BASF-Aktie: Knifflige Situation für alle Anleger!

Anzeige

Die BASF Aktie geriet in der zweiten Jahreshälfte zunächst in die Bredouille. Der Kurs sank immer weiter ab und auch eine wichtige charttechnische Unterstützungslinie wurde unterschritten. Die Käufer gaben die Aktie aber nicht auf und beförderten den Kurs wieder über die wichtige Unterstützungslinie. Nun hat sich die Situation immer weiter verbessert und die Unsicherheiten sind wie weggeblasen. Erfreulich ist in diesem ... Weiterlesen