Die kurze Einschätzung der LageDer hat seinen Fahrplan eingehalten und die letzte Station mit einer Weggabelung vor der Jahreshöchstmarke erreicht. Sollte er die Station oberhalb der Marke 12576 verlassen liegt der nächste Meilenstein bei 12708. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich entweder in der lila bzw. blauen Z (normale Beschriftung; orangene A=13600, laufende orangene B mit grüner A=10115, grüner B bisher 12660, grüner C bisher 11264) oder immer noch in der lila bzw. blauen X2 (farbig hinterlegte Beschriftung; orangene A/W=8695, orangene B/X=13600, orangene Y bisher 10115 mit grüner A=10115, grüner B bisher 12660 bzw. orangene C=10115, orangene D=12660, orangene E bisher 11264) mit 23er Mindestziel 10648.Aus dieser Gemengelage lassen sich mehrere gleichwertige Szenarien ableiten – diese sind unabhängig davon, ob sich der DAX im Big Picture schon in der orangenen B der lila bzw. blauen Z oder erst in der orangenen E/Y der lila bzw. blauen X2 befindet.Der Hauptunterschied zwischen den Szenarien ist zum einen die Höhe des aktuellen Anstiegs und zum anderen die Tiefe des nächsten zu erwartenden Rücklaufs, wobei im Vergleich zum DJI die Eintrittswahrscheinlichkeit für die kurzen Rückläufe eher höher als für die langen Rückläufe ist.Rücklauf-Stufe 0 (hellgrüner Pfad, normale Beschriftung mit Alt:):Die grüne B (bisher 12660) verläuft als Flat oder Doppelzigzag und befindet sich nach der lila W/Alt: A=12452 und lila X/Alt:B=11264 bereits in der lila Y/Alt: C (bisher 12473) mit Zielbereich oberhalb 12660 und – im Falle einer lila Alt: C - eventuell sogar oberhalb 13600. Die impulsive rote A bzw. lila Alt: C (bisher 12473; blaue Alt: i=11852, blaue Alt: ii=11532, blaue Alt: iii bisher 12473) hat ihre Vorgaben bezüglich der Längenausdehnungen erfüllt und kann auf direktem Weg eine neue Jahreshöchstmarke erreichen. Das 23er Mindestziel der blauen Alt: iv liegt derzeit bei 12226 (braune Fibos). Die impulsive Interpretation wäre aber erst mit der 161er Maximalausdehnung der blauen c (12576 – lila Fibos) bestätigt. Das enge Zielfenster zwischen 12470 und 12576 für eine korrektive Interpretation lässt das Szenario sehr plausibel erscheinen.