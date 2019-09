Linde – gibt Gas statt heiße Luft!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: LIN ISIN: IE00BZ12WP82

Rückblick: Linde plc ist ein weltweit führender Technologiekonzern, der in den Bereichen Industriegase und Engineering in über 100 Ländern tätig ist. Die Linde plc Aktie hat von ihrem Allzeithoch bei 184,85 EUR um über 10 % korrigiert. Nun startet die Aktie eine Erholungsbewegung. Wenn Linde plc den Widerstand bei 175 EUR überwinden kann, würde sich eine Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Gas-Konzerns bieten.