Platin könnte jetzt richtig durchstarten!

Ein weiterer fulminanter Anstieg könnte in naher Zukunft bevorstehen.

Chart vom 12.09.2019 Kurs: 89,80 USD Meine Expertenmeinung zu PPLT Meinung: Obwohl Platin chemisch gesehen auch ein Edelmetall ist, erfolgt die Kursentwicklung vollkommen unabhängig von Silber und Gold. Es wird weniger zur Wertanlage, sondern in verschiedenen technischen Anwendungen wie etwa in Fahrzeug-Katalysatoren, Brennstoffzellen oder medizinischen Implantaten verwendet. In der vorherigen Analyse wurde das langfristige Potential bereits aufgezeigt. Ein weiterer fulminanter Anstieg könnte in naher Zukunft bevorstehen.

Mögliches Setup: Ideal wäre jetzt eine Seitwärtsphase von einigen Tagen. Dann könnte man aus heutiger Sicht das Überschreiten der Marke von 90 USD als Kaufsignal für einen in Kürze anstehenden Breakout ansehen und den Stopp Loss ungefähr bei 89,40 USD setzen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in PPLT, jedoch in VZLA, einem Platin-ETF, der in EUR notiert.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/platin-koennte-jetzt-richtig-durchstarten ...