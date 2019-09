Nachdem beim Währungspaar EUR/GBP im Bereich von 0,85 GBP zu Beginn dieses Jahres ein Mehrfachboden ausgebildet werden konnte, verlor das Pfund dynamisch an Wert und schoss über seinen bis dahin bestehenden Abwärtstrend direkt an die Verlaufshochs aus 2016/2017 um 0,93 GBP aufwärts. An dieser Stelle wurde anschließend eine Korrekturbewegung favorisiert, die auch wie erwartet einsetzte und das Paar bis auf das Ausbruchsniveau um 0,896 GBP wieder abwärts gedrückt hat. An dieser Stelle könnte sich jetzt durchaus ein tragfähiger Boden ausbilden und für eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung des Euro sorgen. Noch ist dies allerdings eine Annahme, könnte aber bei einer festeren Gemeinschaftswährung durchaus in einen direkten Handelsansatz führen.

Dreh- und Angelpunkt 0,90 GBP