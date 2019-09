PEH Wertpapier AG: Fondsmanager Martin Stürner hat sein Portfolio schon längst autofrei gemacht

- PEH EMPIRE Fonds bereits seit drei Jahren ohne Autotitel im Portfolio unterwegs

- Signale der Autoaktien zeigen hohe Risiken und wenig Chancen

- Elektromobilität noch nicht ausgereift genug, um zu investieren - negatives Votum auch für Tesla

- Technologiefirmen profitieren vom Trend zum autonomen Fahren





13. September 2019, Frankfurt - Während in Frankfurt die Internationale Automobilausstellung (IAA) ihre Tore geöffnet hat, hat Martin Stürner, Fondsmanager des vermögensverwaltenden PEH EMPIRE (ISIN LU0385490817), sein Portfolio schon längst autofrei gemacht. Seit über drei Jahren hat es kein Automobiltitel mehr in sein Depot geschafft. Der systembasierte Investmentansatz des Frankfurter Vermögensverwalters, der eine breite Datenbasis im Hinblick auf Makro-, Value- und Sentiment-Faktoren auswertet, ergibt für Autoaktien sowohl nominal als auch relativ schwache Daten. Zudem leide die Branche unter strukturellen Problemen, die durch den Übergang zum Elektromotor und autonomen Fahren entstanden sind, so Stürner. "Finger weg - großem Risiko steht stehen nur geringe Chancen gegenüber", so das eindeutige Fazit des Investmentprofis, bei dessen Unternehmen, der PEH Wertpapier AG, aktuell rd. 10 Mrd. Euro an Anlegergeldern liegen.

Elektromobilität sieht Fondsmanager Stürner zwar als großen Trend, doch werde dieser bei den Automobilherstellern noch durch das "Alt-Geschäft" deutlich überlagert. Und auch US-Hoffnungsträger Tesla Inc. findet vor dem PEH-System keine Gnade - für die Aktien dieses Unternehmens ist der Gesamtscore negativ. Andere reine E-Mobility-Unternehmen scheinen Stürner zwar interessant, "aber die Unternehmen aus diesem Bereich haben noch eine zu geringe Marktkapitalisierung, um in den PEH EMPIRE aufgenommen zu werden", sagt der Fondsmanager. Anders sieht es jedoch beim autonomen Fahren aus: Big Data und künstliche Intelligenz werden durch die globalen Technologiefirmen wie Alphabet abgedeckt. Somit werden diese langfristig vom Trend zum autonomen Fahren profitieren.