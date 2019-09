Gestern kam die Evotec Aktie erneut an der Widerstandsmarke bei 20,78/20,84 Euro nicht weiter voran. Doch die charttechnisch wichtige Hürde bleibt in Reichweite der Biotech-Aktie. Nach einem Tageshoch bei 20,80 Euro ging Evotecs Aktienkurs gestern mit 20,53 Euro aus dem XETRA-Handel. Aktuelle Indikationen notieren am Freitagmorgen bei 20,68/20,71 Euro direkt unterhalb der potenziellen Ausbruchsmarke. Weiter gilt: Ein Sprung hierüber ...