Die Europäische Zentralbank hat gestern zwar die Sparer und auch einen US-Präsidenten Trump verprellt, aber im Sinne der Aktienanleger geliefert. Noch lange tiefe Zinsen ohne Aussicht auf eine Wende und erneutes Pumpen von Liquidität in die Märkte durch neue Anleihekäufe machen die Aktie einmal mehr zum nahezu einzigen Ausweg aus der Realzinsfalle.

Dem scheidenden EZB-Präsidenten Draghi aber einzig und allein die Schuld für seine Ausweglosigkeit in die Schuhe zu schieben, weil er ja nur als Italiener handele, ist zu kurz gedacht und soll von den eigentlichen Ursachen ablenken. Strukturprobleme in vielen europäischen Volkswirtschaften sind weiterhin nicht gelöst und in anderen wiederum streitet die Politik über ausgeglichene Haushalte statt über Investitionen in dringend anzugehende Zukunftsprojekte.