congatec will 2019 mit Hilfe von Bryan, Garnier und der Commerzbank an die Börse

Mit der congatec Holding AG kommt ein weiterer Kandidat für ein IPO am Frankfurter Aktienmarkt hinzu. Das Unternehmen, ein Anbieter von Embedded Computing-Produkten, kündigt am Freitag Pläne für einen Börsengang im Aktienmarktsegment Prime Standard noch im laufenden Jahr an. Geplant sei die Ausgabe von Aktien im Volumen von 80 Millionen Euro aus einer Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung sowie die Platzierung von congatec ...