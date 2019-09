Sachwert-Ticker: US-Immobilien und Solarkraftwerke: Diese Angebote enden in Kürze

Wattner: Investitionen gehen weiter, Vermögensanlage nur noch bis 26. September erhältlich

Der Photovoltaikprofi Wattner und der auf US-Gewerbeimmobilien spezialisierte Initiator TSO-DNL gehen in den Endspurt – ihre Vermögensanlagen werden nur noch bis 26. September platziert. Weitere News gibt es von den Autoliebhabern und Ökorenta.

Mit der aktuellen Übernahme des Solarkraftwerkes Fürstenwalde hält die Vermögensanlage Wattner SunAsset 8 nach Angaben der Gesellschaft ein Portfolio bestehend aus zwölf produzierenden Solarkraftwerken für 25,6 Millionen Euro. „Das prospektierte Planvolumen der Vermögensanlage ist längst überschritten und wir streben die Platzierung der maximal möglichen 30 Millionen Euro an, für die mögliche Investitionsobjekte bereits feststehen", so das Unternehmen. Die Schließung des Beteiligungsangebots erfolgt am 26. September 2019. Prognostiziert werden Ausschüttungen von 163 Prozent bei einer geplanten Laufzeit von 13 Jahren. Die Mindestanlagesumme liegt bei 5.000 Euro.