Mit einem Plus von mehr als 3 Prozent fällt im heutigen Handel die Commerzbank Aktie an der Frankfurter Börse positiv auf. Charttechnisch befindet sich die Aktie mit dem Anstieg auf bis zu 5,935 Euro, die heute in der Spitze erreicht werden, in einer interessanten Position. Zuletzt wurde die Commerzbank Aktie mit 5,916 Euro (+3,25 Prozent) gehandelt. Deutlich schwächer fällt aktuell mit 1,8 Prozent das Kursplus bei der Deutschen ...