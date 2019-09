Bei der Aktie des chinesischen Autokonzerns BYD liegt ein Trendwendeszenario in der Luft. Mitte April startete an der Börse in Hongkong eine massive Abwärtsbewegung des Titels von 60,10 Hongkong-Dollar, die erst Ende August bei 37,05/37,30 Hongkong-Dollar gestoppt werden konnte. Seitdem läuft bei BYDs Aktienkurs eine Erholungsbewegung, die heute bei 43,05 Hongkong-Dollar ein neues Verlaufshoch erreicht. Zuletzt wurde das Papier bei ...