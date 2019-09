PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an den europäischen Börsen sind nach der jüngsten Rally weiterhin überwiegend zuversichtlich gestimmt. Die Hoffnungen auf eine positive Wende im Handelsstreit zwischen den USA und China stützten die Märkte am Freitag ebenso wie das am Donnerstag verkündete Lockerungspaket der Europäischen Zentralbank (EZB). So steckt die EZB künftig frische Milliarden in Anleihenkäufe, um die Konjunktur zu stützen.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,40 Prozent auf 3552,91 Punkte. Am Donnerstag war der Leitindex der Eurozone bereits auf den höchsten Stand seit Ende Juli gestiegen. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von knapp 2 Prozent an.